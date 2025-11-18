Festival des Solidarités Cahors

Festival des Solidarités

Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs d’économie sociale, groupes de citoyen.ne.s, etc. organisent plus de 4 400 animations conviviales et engagées pour donner aux citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir pour un monde juste, solidaire et durable.

L’édition 2025 se déroulera du vendredi 14 au dimanche 30 novembre !

Les animations ont lieu partout en France, mais aussi dans d’autres pays Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Niger, République démocratique du Congo (RDC), Sénégal, Togo… .

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 coordination@mjc-cahors.fr

English :

Launched over 20 years ago, the Festival des Solidarités is an international event designed to promote and celebrate solidarity that is open to the world and to others.

Every year in November, associations, local authorities, educational establishments, socio-cultural structures, social economy players, citizens? groups, etc. take part in the Festival des Solidarités

German :

Das vor über 20 Jahren ins Leben gerufene Festival der Solidarität ist ein internationales Treffen zur Förderung und Feier einer weltoffenen und anderen gegenüber aufgeschlossenen Solidarität.

Jedes Jahr im November veranstalten Vereine, Gebietskörperschaften, Schulen, soziokulturelle Einrichtungen, Akteure der Sozialwirtschaft, Bürgergruppen usw. ein Festival der Solidarität

Italiano :

Lanciato oltre 20 anni fa, il Festival des Solidarités è un evento internazionale per promuovere e celebrare la solidarietà aperta al mondo e agli altri.

Ogni anno, a novembre, associazioni, enti locali, scuole, strutture socio-culturali, operatori dell’economia sociale, gruppi di cittadini, ecc. partecipano al Festival des Solidarités

Espanol :

Lanzado hace más de 20 años, el Festival des Solidarités es un acontecimiento internacional para promover y celebrar la solidaridad abierta al mundo y a los demás.

Cada año, en noviembre, asociaciones, autoridades locales, escuelas, estructuras socioculturales, agentes de la economía social, grupos de ciudadanos, etc. participan en el Festival des Solidarités

