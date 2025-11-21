Festival Des Solidarités Ciné-Débat Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Festival Des Solidarités Ciné-Débat

Cinéma le Saleys 6 Rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du Festival des Solidarités en Béarn des Gaves, le Collectif Festisol en Béarn des Gaves vous invite à une rencontre et discussions autour du thème des Solutions pour

se Loger .

20h accueil avec un verre de l’amitié (jus de pomme ou vin chaud, au choix !)

Le Collectif Festisol vous invite à découvrir le film Terrasse Commune de Vincent Robinot. Ce documentaire nous entraînera dans l’aventure d’un projet d’habitat participatif avec ses acteurs et futurs habitants. La projection du film sera suivie par un

échange en visio avec l’équipe du film et d’une discussion sur le thème du logement pour toutes et tous, avec la participation, notamment, d’Amandine Vidal, responsable du Service Aménagement du Territoire, Mobilité et Petite Ville de Demain à la CCBG. .

