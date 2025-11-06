Festival des Solidarités De l’extractivisme à l’ extra-civisme Rue Joseph Reynaud Die

Festival des Solidarités De l’extractivisme à l’ extra-civisme

Vous ne regarderez plus jamais votre smartphone comme avant ! Ces 5 jours de festival sont une invitation à des actes de solidarité pour les populations touchées par les conséquences néfastes de notre consommation numérique.

Rue Joseph Reynaud Plusieurs lieux dans la ville (Salle Séverine Beaumier, Théâtre, Cinéma, librairie, Restaurant Les Petits Fourneaux, Marché) Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 23 23 39

You’ll never look at your smartphone the same way again! These 5 days of festival are an invitation to acts of solidarity for populations affected by the harmful consequences of our digital consumption.

Sie werden nie wieder wie früher auf Ihr Smartphone schauen! Diese fünf Tage des Festivals sind eine Einladung zu solidarischen Handlungen für Menschen, die von den schädlichen Folgen unseres digitalen Konsums betroffen sind.

Non guarderete più il vostro smartphone allo stesso modo! Questi 5 giorni di festival sono un invito ad atti di solidarietà per le popolazioni colpite dalle conseguenze dannose del nostro consumo digitale.

¡Nunca volverás a mirar tu smartphone de la misma manera! Estos 5 días de festival son una invitación a actos de solidaridad en favor de las poblaciones afectadas por las consecuencias nefastas de nuestro consumo digital.

