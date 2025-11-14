Festisol Festival des solidarités

Divers lieux de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-30

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-14

Retrouvons-nous pour faire vivre la solidarité et découvrir les initiatives du territoire qui bougent le monde.

Divers lieux de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 39 53 70 contact@cas17.fr

English : Solidarity Festival Festisol

Let’s get together to bring solidarity to life and discover local initiatives that are changing the world.

German : Solidaritätsfest Festisol

Treffen wir uns, um die Solidarität zu leben und die Initiativen der Region zu entdecken, die die Welt bewegen.

Italiano :

Uniamoci per promuovere la solidarietà e scoprire le iniziative locali che stanno cambiando il mondo.

Espanol : Festival de la Solidaridad Festisol

Reunámonos para promover la solidaridad y descubrir iniciativas locales que están cambiando el mundo.

L’événement Festisol Festival des solidarités La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-18 par Nous La Rochelle