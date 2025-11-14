Festisol Festival des solidarités La Rochelle
Festisol Festival des solidarités La Rochelle vendredi 14 novembre 2025.
Festisol Festival des solidarités
Divers lieux de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-14
Retrouvons-nous pour faire vivre la solidarité et découvrir les initiatives du territoire qui bougent le monde.
.
Divers lieux de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 39 53 70 contact@cas17.fr
English : Solidarity Festival Festisol
Let’s get together to bring solidarity to life and discover local initiatives that are changing the world.
German : Solidaritätsfest Festisol
Treffen wir uns, um die Solidarität zu leben und die Initiativen der Region zu entdecken, die die Welt bewegen.
Italiano :
Uniamoci per promuovere la solidarietà e scoprire le iniziative locali che stanno cambiando il mondo.
Espanol : Festival de la Solidaridad Festisol
Reunámonos para promover la solidaridad y descubrir iniciativas locales que están cambiando el mundo.
L’événement Festisol Festival des solidarités La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-18 par Nous La Rochelle