FESTIVAL DES SOLIDARITES Fête Interculturelle Montaigu-Vendée
FESTIVAL DES SOLIDARITES Fête Interculturelle Montaigu-Vendée dimanche 2 novembre 2025.
FESTIVAL DES SOLIDARITES Fête Interculturelle
Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 14:30:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
.
Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire uncoeurpourmontaiguvendee@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement FESTIVAL DES SOLIDARITES Fête Interculturelle Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme Terres de Montaigu