Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival des solidarités film débat Dieuze

Festival des solidarités film débat

Festival des solidarités film débat Dieuze jeudi 27 novembre 2025.

Festival des solidarités film débat

15 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2025-11-27 20:00:00
fin : 2025-11-27

Date(s) :
2025-11-27

Dans le cadre du Festival des solidarités, projection d’un film et débat Manger pour vivre.Tout public
0  .

15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 97 41 

English :

As part of the Festival des solidarités, film screening and debate: Manger pour vivre.

German :

Im Rahmen des Festivals der Solidarität, Filmvorführung und Diskussion: Essen, um zu leben.

Italiano :

Nell’ambito del Festival des Solidarités, proiezione di un film e dibattito: Manger pour vivre.

Espanol :

En el marco del Festival des Solidarités, proyección de una película y debate: Manger pour vivre.

L’événement Festival des solidarités film débat Dieuze a été mis à jour le 2025-10-31 par OT DU PAYS SAULNOIS