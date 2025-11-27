Festival des solidarités film débat

Dans le cadre du Festival des solidarités, projection d’un film et débat Manger pour vivre.Tout public

English :

As part of the Festival des solidarités, film screening and debate: Manger pour vivre.

German :

Im Rahmen des Festivals der Solidarität, Filmvorführung und Diskussion: Essen, um zu leben.

Italiano :

Nell’ambito del Festival des Solidarités, proiezione di un film e dibattito: Manger pour vivre.

Espanol :

En el marco del Festival des Solidarités, proyección de una película y debate: Manger pour vivre.

L’événement Festival des solidarités film débat Dieuze a été mis à jour le 2025-10-31 par OT DU PAYS SAULNOIS