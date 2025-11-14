Festival des solidarités Lons-le-Saunier
Festival des solidarités Lons-le-Saunier vendredi 14 novembre 2025.
Festival des solidarités
Théâtre Culthurel Le local etc Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-14
Programme complet en pièce jointe .
Théâtre Culthurel Le local etc Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 04 42 projets@peuplessolidairesjura.org
English : Festival des solidarités
German : Festival des solidarités
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival des solidarités Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION