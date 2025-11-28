Festival Des Solidarités Soirée de Clôture Apéro-Rencontre en gourmandise et en musique Salle des chenes Sauveterre-de-Béarn

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle des chenes Avenue du stade Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Soirée de cloture du festival des solidarités en Béarn des Gaves.
Retrouvons-nous pour partager un bon moment autour d’un buffet automnal et célébrons ensemble Festisol 2025 ! Le collectif vous invite avec plaisir autour d’une bouchée gourmande et d’un bon verre afin de partager nos découvertes et nos convictions.
L’ambiance sera assurée par l’excellent bœuf musical de Roue Libre et ses musiciens de talent.   .

Salle des chenes Avenue du stade Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   festisol.bearndesgaves@gmail.com

