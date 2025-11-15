Festival Des Solidarités Théâtre-Action et Cageot Solidaire Place royale Sauveterre-de-Béarn
Dans le cadre du festival des solidarités en Béarn des Gaves, venez participer aux êvènements ouverts à tous lors de la matinée du marché de Sauveterre.
A travers le Théâtre Action, le collectif tend à donner la parole à ceux qui ne semblent jamais pouvoir
la prendre, et à travers le Jeu du Cageot Solidaire , chacun pourra s’essayer à composer un menu
équilibré pour une personne et pour 5€ maximum, et qui sait, remporter une bouteille de Jurançon… .
Place royale Marché de Sauveterre Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine festisol.bearndesgaves@gmail.com
