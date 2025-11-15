Festival Des Solidarités Théâtre-Action et Cageot Solidaire Place royale Sauveterre-de-Béarn

Festival Des Solidarités Théâtre-Action et Cageot Solidaire

Place royale Marché de Sauveterre Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Dans le cadre du festival des solidarités en Béarn des Gaves, venez participer aux êvènements ouverts à tous lors de la matinée du marché de Sauveterre.

A travers le Théâtre Action, le collectif tend à donner la parole à ceux qui ne semblent jamais pouvoir

la prendre, et à travers le Jeu du Cageot Solidaire , chacun pourra s’essayer à composer un menu

équilibré pour une personne et pour 5€ maximum, et qui sait, remporter une bouteille de Jurançon… .

Place royale Marché de Sauveterre Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine festisol.bearndesgaves@gmail.com

English : Festival Des Solidarités Théâtre-Action et Cageot Solidaire

German : Festival Des Solidarités Théâtre-Action et Cageot Solidaire

Italiano :

Espanol : Festival Des Solidarités Théâtre-Action et Cageot Solidaire

L’événement Festival Des Solidarités Théâtre-Action et Cageot Solidaire Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Béarn des Gaves