Festival des solidarités Villefranche-de-Rouergue

Festival des solidarités

31 rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Transformons notre monde Fast Fashion, halte au gaspillage ! et Nos identités plurielles en débat .

Festival à entrée libre pour tout le monde

FAST FASHION, HALTE AU GASPILLAGE !

Samedi 15 novembre 10h Salle de la Madeleine

Toute la journée

Ramène ta machine à coudre ! ateliers pratiques de couture et d’upcycling recyclez, customisez, transformez vos vêtements.

Marché des initiatives positives découvrir des alternatives locales et solidaires.

Expo photo le parcours du vêtement, du sud au nord et du nord au sud.

Espace enfants et animation ludiques intergénérationnelles.

11h et 14h deux temps d’échange du global au local, ouverts à toutes et tous.

Côté global rencontre avec Mathilde Pousséo, du Collectif National Etique sur l’étiquette.

Côté local table ronde avec des intervenant.e.s de la filière textile en Occitanie.

16h Conférence Populaire

Fast Fashion, à quel prix portons nous nos habits ? Et sin nous faisons la conférence nous-mêmes ? Et si ma voisine et mon voisin avaient d’aussi bonnes idées que les miennes ?

17h30 défilé de mode participatif

Montez sur scène avec vos vêtements de seconde vie.

En soirée BOUM Festive pour clore la journée dans la convivialité et la bonne humeur.

Restauration sur place et navette gratuite au 06.75.21.40.35

Jeudi 20 novembre 20h Cinéma Vox

Soirée ciné-débat sur la Fast Fashion

Projection du documentaire Vêtements toxiques, usines secrètes Bienvenue chez Shein ! de Nathalie Gros avec la collaboration de l’influenceuse Claire Latour. Rencontre proposée par la ligue des droits de l’Homme.

NOS IDENTITÉS PLURIELLES EN DÉBAT

Vendredi 28 novembre 20h Salle du Sénéchal

Conférence gesticulée J’aurais du m’appeler Aïcha de Nadège de Vaulx interroge nos rapports aux identités du sol et du sang , à partir de l’expérience et des recherches de Nadège.

Samedi 29 novembre Salle du Sénéchal

10h 13h Atelier d’échange Qu’est-ce qu’être française ?

15h 18h Atelier d’échange Antiracisme moral versus antiracisme politique

jauge limitée à 20 personnes pour chacun de ces ateliers inscription ailleursicimeme12@gmail.com .

31 rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 79 77 15 47 ailleursicimeme12@gmail.com

English :

Let’s transform our world: Fast Fashion, stop the waste! and Our plural identities in debate .

Free entry for everyone

German :

Transformieren wir unsere Welt: Fast Fashion, stoppt die Verschwendung! und Unsere pluralistischen Identitäten in der Debatte .

Festival mit freiem Eintritt für alle

Italiano :

Trasformare il nostro mondo: Fast Fashion, stop agli sprechi e Dibattito sulle nostre identità plurali .

Ingresso libero per tutti

Espanol :

Transformar nuestro mundo: Fast Fashion, stop the waste y Debatir nuestras identidades plurales .

Entrada gratuita para todos

