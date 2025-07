Festival des Solidarités La Routourne Vouziers

Festival des Solidarités La Routourne Vouziers samedi 12 juillet 2025.

Festival des Solidarités

La Routourne 39-41 avenue Charles de Gaulle Vouziers Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

La Ligue des Droits de l’Homme et la Routourne vous proposent plusieurs concerts festifs :- Les Vouzikos (fanfare) Mia Blô et les versions africaines (chansons française et africaine) Day off (funk soul zouk) Street-art Stands associatifs et solidaires Restauration et buvette En partenariat avec la MARS, le CD08, le FJEP-CS La Passerelle et Argonne-Manengouba

.

La Routourne 39-41 avenue Charles de Gaulle Vouziers 08400 Ardennes Grand Est mobilite@laroutourne08.com

English :

Les Vouzikos (brass band) Mia Blô et les versions africaines (French and African songs) Day off (funk soul zouk) Street-art Stands for associations and solidarity Food and refreshments In partnership with MARS, CD08, FJEP-CS La Passerelle and Argonne-Manengouba

German :

Die Liga für Menschenrechte und die Routourne bieten Ihnen mehrere festliche Konzerte an:- Les Vouzikos (Blaskapelle) Mia Blô et les versions africaines (französische und afrikanische Lieder) Day off (Funk Soul Zouk) Street-Art Vereins- und Solidaritätsstände Essen und Trinken In Partnerschaft mit der MARS, dem CD08, dem FJEP-CS La Passerelle und Argonne-Manengouba

Italiano :

Les Vouzikos (banda di ottoni) Mia Blô et les versions africaines (canzoni francesi e africane) Day off (funk soul zouk) Street-art Stand di associazioni e gruppi di solidarietà Catering e rinfreschi In collaborazione con MARS, CD08, FJEP-CS La Passerelle e Argonne-Manengouba

Espanol :

Les Vouzikos (banda de música) Mia Blô et les versions africaines (canciones francesas y africanas) Day off (funk soul zouk) Street-art Stands de asociaciones y grupos solidarios Catering y refrescos En colaboración con MARS, CD08, FJEP-CS La Passerelle y Argonne-Manengouba

L’événement Festival des Solidarités Vouziers a été mis à jour le 2025-07-07 par Ardennes Tourisme