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Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : A table ! Diner gourmand Le Relais des Futurs Lormes

samedi 19 septembre 2026 · Le Relais des Futurs · Lormes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Relais des Futurs
Adresse
15 Avenue du 8 Mai 1945
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif

Lormes

Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : A table ! Diner gourmand

Le Relais des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Un dîner mettant à l’honneur les productrices et producteurs du territoire, préparé avec Julie Bernard (Le Meilleur pour la faim) et l’équipe des Goulafres & co. Au menu également : jeu participatif sur les fromages morvandiaux et échanges sur le juste prix.   .

Le Relais des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : A table ! Diner gourmand

L’événement Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : A table ! Diner gourmand Lormes a été mis à jour le 2026-09-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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