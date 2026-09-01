Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : A table ! Diner gourmand Le Relais des Futurs Lormes

Informations pratiques

Lormes

Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : A table ! Diner gourmand

Le Relais des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Un dîner mettant à l’honneur les productrices et producteurs du territoire, préparé avec Julie Bernard (Le Meilleur pour la faim) et l’équipe des Goulafres & co. Au menu également : jeu participatif sur les fromages morvandiaux et échanges sur le juste prix. .

Le Relais des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : A table ! Diner gourmand

L’événement Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : A table ! Diner gourmand Lormes a été mis à jour le 2026-09-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)