Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : A table ! Diner gourmand Le Relais des Futurs Lormes
samedi 19 septembre 2026 · Le Relais des Futurs · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : A table ! Diner gourmand
Le Relais des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Un dîner mettant à l’honneur les productrices et producteurs du territoire, préparé avec Julie Bernard (Le Meilleur pour la faim) et l’équipe des Goulafres & co. Au menu également : jeu participatif sur les fromages morvandiaux et échanges sur le juste prix. .
Le Relais des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : A table ! Diner gourmand
L’événement Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : A table ! Diner gourmand Lormes a été mis à jour le 2026-09-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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