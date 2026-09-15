Festival des solutions écologiques (Lormes). De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : Cinéma, débat… et pizzas ! Le Relais des Futurs Lormes

Informations pratiques

Lormes

Festival des solutions écologiques (Lormes). De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : Cinéma, débat… et pizzas !

Le Relais des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Projection du documentaire « La Part des autres », de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage, qui interroge l’appauvrissement des producteurices comme des consommateurices et les conditions d’un accès digne à une alimentation de qualité et durable. La projection sera suivie d’un échange autour de la Sécurité sociale de l’alimentation, dans un cadre convivial, avec des pizzas locales préparées par l’équipe des Goulafres & co .

Le Relais des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival des solutions écologiques (Lormes). De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : Cinéma, débat… et pizzas !

L’événement Festival des solutions écologiques (Lormes). De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : Cinéma, débat… et pizzas ! Lormes a été mis à jour le 2026-09-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)