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Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : portage de parole Place François Mitterrand Lormes

jeudi 17 septembre 2026 · Place François Mitterrand · Lormes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place François Mitterrand
Adresse
Le Relais des Futurs
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif

Lormes

Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : portage de parole

Place François Mitterrand Le Relais des Futurs Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-17 12:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Rencontre sur le marché autour d’une question simple en apparence : qu’est-ce qu’un prix juste pour les produits alimentaires ? Opération « portage de parole » pour confronter les points de vue pour faire émerger les questions qui se posent sur le territoire.   .

Place François Mitterrand Le Relais des Futurs Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : portage de parole

L’événement Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : portage de parole Lormes a été mis à jour le 2026-09-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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