Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : portage de parole Place François Mitterrand Lormes
jeudi 17 septembre 2026 · Place François Mitterrand · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : portage de parole
Place François Mitterrand Le Relais des Futurs Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-17 12:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Rencontre sur le marché autour d’une question simple en apparence : qu’est-ce qu’un prix juste pour les produits alimentaires ? Opération « portage de parole » pour confronter les points de vue pour faire émerger les questions qui se posent sur le territoire. .
Place François Mitterrand Le Relais des Futurs Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : portage de parole
L’événement Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : portage de parole Lormes a été mis à jour le 2026-09-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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