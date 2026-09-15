Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : portage de parole Place François Mitterrand Lormes

Informations pratiques

Lormes

Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : portage de parole

Place François Mitterrand Le Relais des Futurs Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-09-17 12:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Rencontre sur le marché autour d’une question simple en apparence : qu’est-ce qu’un prix juste pour les produits alimentaires ? Opération « portage de parole » pour confronter les points de vue pour faire émerger les questions qui se posent sur le territoire. .

Place François Mitterrand Le Relais des Futurs Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : portage de parole

L’événement Festival des solutions écologiques (Lormes) : De la fourche à la fourchette, reprendre le pouvoir sur son alimentation : portage de parole Lormes a été mis à jour le 2026-09-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)