Festival des tailleurs de pierre Carrières souterraines Saint-Macaire Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Visites guidées des Carrières à 10 h et 15 h.

Ateliers « découverte taille de pierre » de 9 h à 18 h ( enfants et adultes). Réservation possible par mail.

Atelier » Démonstration de débit traditionnel de bloc » 11 h, 14 h et 17 h.

Venez nombreux en famille ! .

Carrières souterraines

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesfeschinesdasteries@gmail.com

