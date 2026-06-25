Festival des talents Place d’Herzeele Herzeele

Herzeele

Festival des talents

Place d’Herzeele 270 rue de Wormhout Herzeele Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Scène ouverte au moins de 18 ans. Thème chant, musique, lecture, comédie, acrobaties.

Gratuit

Scène ouverte au moins de 18 ans. Thème chant, musique, lecture, comédie, acrobaties.

Gratuit .

Place d’Herzeele 270 rue de Wormhout Herzeele 59470 Nord Hauts-de-France +33 6 29 52 10 86

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English :

Performance open to those 18 and older. Features singing, music, readings, comedy, and acrobatics.

Free

L’événement Festival des talents Herzeele a été mis à jour le 2026-06-25 par Terre de Flandre Tourisme