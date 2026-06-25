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Festival des talents Place d’Herzeele Herzeele

Festival des talents Place d’Herzeele Herzeele samedi 12 septembre 2026.

Lieu
Place d'Herzeele
Adresse
270 rue de Wormhout
Ville
59470 Herzeele
Département
Nord
Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Herzeele

Festival des talents

Place d’Herzeele 270 rue de Wormhout Herzeele Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Scène ouverte au moins de 18 ans. Thème chant, musique, lecture, comédie, acrobaties.
Gratuit
Scène ouverte au moins de 18 ans. Thème chant, musique, lecture, comédie, acrobaties.
Gratuit   .

Place d’Herzeele 270 rue de Wormhout Herzeele 59470 Nord Hauts-de-France +33 6 29 52 10 86 

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English :

Performance open to those 18 and older. Features singing, music, readings, comedy, and acrobatics.
Free

L’événement Festival des talents Herzeele a été mis à jour le 2026-06-25 par Terre de Flandre Tourisme