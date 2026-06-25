Festival des talents Place d’Herzeele Herzeele
Festival des talents Place d’Herzeele Herzeele samedi 12 septembre 2026.
Herzeele
Festival des talents
Place d’Herzeele 270 rue de Wormhout Herzeele Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Scène ouverte au moins de 18 ans. Thème chant, musique, lecture, comédie, acrobaties.
Gratuit
Scène ouverte au moins de 18 ans. Thème chant, musique, lecture, comédie, acrobaties.
Gratuit .
Place d’Herzeele 270 rue de Wormhout Herzeele 59470 Nord Hauts-de-France +33 6 29 52 10 86
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English :
Performance open to those 18 and older. Features singing, music, readings, comedy, and acrobatics.
Free
L’événement Festival des talents Herzeele a été mis à jour le 2026-06-25 par Terre de Flandre Tourisme