Festival des Talents Z’Anonymes – Atelier créatif Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 27 janvier, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription

Dans le cadre des TZA organisé par le centre social de Maurepas, nous vous proposons des ateliers créatifs au centre social de Maurepas, au cabinet photographique, et à la Maison de Quartier.

**Celui de la Maison de Quartier la Bellangerais aura lieu mardi 27 JANVIER 2026 de 14h30 à 16h30 et sera encadré par Delphine COMBATALADES, notre intervenante Arts Plastiques.**

Pas besoin de compétence particulière, laissez vous guider par Delphine

Gratuit – Sur inscription à l’accueil de la Maison de Quartier ou au 02 99 27 21 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-27T16:30:00.000+01:00

0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



