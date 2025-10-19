FESTIVAL DES TROP PETITS Quai des Arts Argentan

FESTIVAL DES TROP PETITS

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07

fin : 2026-04-18

2026-04-07

Le grand festival des petits spectateurs !

Le Quai des Arts, en partenariat avec les structures culturelles et de la petite enfance de la Ville d’Argentan, propose la 18e édition du Festival des Trop Petits.

Cette édition 2026 sera une nouvelle fois l’occasion de promouvoir l’éveil artistique des enfants et de mettre à l’honneur la création pour le très jeune public.

Familles et jeunes spectateurs seront invités à vivre deux semaines d’effervescence artistique et culturelle, où l’enfant sera

pleinement acteur.

Au programme des spectacles, des ateliers, des expositions, des projections, sans oublier le traditionnel Joyeux Bazar avec son méli-mélo de festivités et d’activités gratuites ! .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

