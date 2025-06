Festival des Vallées Vertes – Alina Ibragimova et Cédric Tiberghien Église de Cuse-et-Adrisans Cuse-et-Adrisans 13 juillet 2025 17:00

Festival des Vallées Vertes – Alina Ibragimova et Cédric Tiberghien Dimanche 13 juillet, 17h00 Église de Cuse-et-Adrisans Doubs

Entrée libre

Début : 2025-07-13T17:00:00 – 2025-07-13T18:30:00

Dans le cadre du festival des Vallées Vertes, assistez au concert d’Alina Ibragimova et Cédric Tiberghien (piano Erard de 1843).

Au programme, Ludwig van Beethoven :

– Sonate pour violon et piano, Op. 12 n° 1 ;

– Sonate pour violon et piano, Op. 12 n° 3 ;

– Sonate pour piano, Op. 12 n° 2 ;

– Sonate pour violon et piano, Op. 24 n° 5 « Spring ».

Église de Cuse-et-Adrisans 25680 Cuse-et-Adrisans Cuse-et-Adrisans 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

© Les Concerts du Doubs