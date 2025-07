Festival des Vallées Vertes – Concert final (quatuor à cordes, harpe, clarinette et flûte) Église de Cuse-et-Adrisans Cuse-et-Adrisans

Festival des Vallées Vertes – Concert final (quatuor à cordes, harpe, clarinette et flûte) Dimanche 20 juillet, 17h00 Église de Cuse-et-Adrisans Doubs

Début : 2025-07-20T17:00:00 – 2025-07-20T18:30:00

Dans le cadre du festival des Vallées Vertes, assistez au dernier concert créé par le Quatuor Akos, la harpiste Chloé Ducray, le clarinettiste Mathieu Franot et la flûtiste Jerica Pavli.

Au programme :

– Debussy : Sanse sacrée et profane pour harpe ;

– Ravel : Introduction et Allegro ;

– Rimski-Korsakov : Shéhérazade.

Église de Cuse-et-Adrisans 25680 Cuse-et-Adrisans Cuse-et-Adrisans 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

© Les Concerts du Doubs