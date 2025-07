Festival des vieux baquets 5ème montée historique Val-de-Bride

Festival des vieux baquets 5ème montée historique Val-de-Bride samedi 26 juillet 2025.

Festival des vieux baquets 5ème montée historique

Val-de-Bride Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-26 09:00:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Festival Le Vieux Baquets , retrouvez l’esprit des autos de compétition d’époque et d’exception sur la ligne de départ.

Bus et navette gratuits mis à disposition pour vous permettre de vous rendre aux abords du tracé de la Montée Historique.

Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

Val-de-Bride 57260 Moselle Grand Est +33 6 86 49 45 63 contact@les-vieux-baquets.fr

English :

Festival « Le Vieux Baquets », experience the spirit of vintage and exceptional racing cars at the starting line.

Free bus and shuttle service to get you to the Montée Historique track.

Refreshments and catering on site.

German :

Beim Festival « Le Vieux Baquets » erleben Sie den Geist der historischen und außergewöhnlichen Rennautos an der Startlinie.

Kostenlose Busse und Shuttle-Busse werden zur Verfügung gestellt, um Sie zur Strecke der Montée Historique zu bringen.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Il festival « Le Vieux Baquets », che vi farà entrare nello spirito delle auto da corsa d’epoca e d’eccezione sulla linea di partenza.

Servizio gratuito di autobus e navetta per raggiungere la pista di Montée Historique.

Punti di ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

Festival « Le Vieux Baquets », sumérjase en el espíritu de los coches de carreras de época y excepcionales en la línea de salida.

Servicio gratuito de autobús y lanzadera hasta el circuito de Montée Historique.

Servicio de restauración in situ.

L’événement Festival des vieux baquets 5ème montée historique Val-de-Bride a été mis à jour le 2025-07-02 par OT DU PAYS SAULNOIS