Informations pratiques

Val-de-Bride

Festival des vieux baquets 5ème montée historique

Val-de-Bride Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Festival Le Vieux Baquets , retrouvez l’esprit des autos de compétition d’époque et d’exception sur la ligne de départ.

Bus et navette gratuits mis à disposition pour vous permettre de vous rendre aux abords du tracé de la Montée Historique.

Buvette et restauration sur place.Tout public

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Val-de-Bride 57260 Moselle Grand Est +33 6 86 49 45 63 contact@les-vieux-baquets.fr

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English :

Festival Le Vieux Baquets , experience the spirit of vintage and exceptional racing cars at the starting line.

Free bus and shuttle service to get you to the Montée Historique track.

Refreshments and catering on site.

L’événement Festival des vieux baquets 5ème montée historique Val-de-Bride a été mis à jour le 2026-07-01 par OT DU PAYS SAULNOIS