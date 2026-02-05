Festival des Vins et de la Gastronomie 2026 Complexe sportif Jean Claverie Laigné-en-Belin

Festival des Vins et de la Gastronomie 2026

Le Club des Loisirs de Laigné Saint Gervais organise son Festival des Vins et de la Gastronomie 2026, qui se tiendra du vendredi 06 au dimanche 8 mars, au complexe sportif Jean Claverie à Laigné-Saint-Gervais.

Le Club des Loisirs de Laigné Saint Gervais est principalement connu pour son Festival des Vins et de la Gastronomie qui se déroule chaque premier weekend du mois de Mars.

Lors de cet événement, une centaine d’exposants dont 65 vignerons font déguster gratuitement le fruit de leur production. Seront également présents 35 producteurs fermiers de toutes les régions de France.

A tout juste dix minutes du Mans, c’est plus de 13 000 visiteurs qui parcourent les allées du festival durant trois jours.

Sur place, vous pourrez faire une pause auprès de nos deux restaurants qui vous accueillent tout au long de la journée.

Horaire d’ouverture du Festival

– Vendredi 6 mars 10h 20h

– Samedi 7 mars 10h 19h

– Dimanche 8 mars 10h 18h

Tarifs

– 5€ sur place (Gratuit pour les moins de 16 ans)

– Billet valable pour une seule entrée, toute présentation à l’entrée avec un billet déjà validé sera refusée.

40e édition du Festival des vins et de la gastronomie.

Restauration sur place.

Dégustation gratuite.

Nos amis les animaux ne sont pas les bienvenues .

Complexe sportif Jean Claverie 28B Rue des Frères Bailleul Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 27 32

English :

The Club des Loisirs de Laigné Saint Gervais is organizing its Festival des Vins et de la Gastronomie 2026, to be held from Friday 06 to Sunday 8 March, at the Jean Claverie sports complex in Laigné-Saint-Gervais.

