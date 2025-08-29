Festival des Zoizos Troyes
Festival des Zoizos
Aux Oiseaux de Passage Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Début : 2025-08-29 17:00:00
fin : 2025-08-30
2025-08-29
Au programme
>> Ouverture à 17h
Jeux et animations chamboule-tout, pêche à la ligne, maxi puissance4 dans le beau jardin des Oiseaux
>> Buvette* et restauration sur place
Bière* locale
Cochon de lait/ frites
Sandwich / salade
Gourmandises sucrées
>> Concerts sur deux soirées
VERTIGO le 29/08 Ambiance Jazz, manouche, musette, variété….
ROCK MONSIEUR le 30/08 reprise de pop, rock, punk des années 2000 à ce jour
TOUT ÇA POUR LA BONNE CAUSE !
Entrée libre Et sans réservation
On vous attends nombreux-ses !!
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Aux Oiseaux de Passage Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 34 95 41 81 auxoiseauxdepassage3@gmail.com
