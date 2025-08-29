Festival des Zoizos Troyes

Festival des Zoizos Troyes vendredi 29 août 2025.

Festival des Zoizos

Aux Oiseaux de Passage Troyes Aube

Début : 2025-08-29 17:00:00

fin : 2025-08-30

2025-08-29

Au programme



>> Ouverture à 17h

Jeux et animations chamboule-tout, pêche à la ligne, maxi puissance4 dans le beau jardin des Oiseaux



>> Buvette* et restauration sur place

Bière* locale

Cochon de lait/ frites

Sandwich / salade

Gourmandises sucrées



>> Concerts sur deux soirées

VERTIGO le 29/08 Ambiance Jazz, manouche, musette, variété….

ROCK MONSIEUR le 30/08 reprise de pop, rock, punk des années 2000 à ce jour



TOUT ÇA POUR LA BONNE CAUSE !



Entrée libre Et sans réservation

On vous attends nombreux-ses !!



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Aux Oiseaux de Passage Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 34 95 41 81 auxoiseauxdepassage3@gmail.com

