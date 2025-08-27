Festival « Détours en Tournugeois » Tournus Tournus

Festival « Détours en Tournugeois » Tournus Tournus mercredi 27 août 2025.

Festival « Détours en Tournugeois »

Tournus Centre ville Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-27

Le Galpon, depuis sa création, et notamment depuis la première année du festival Détours en Tournugeois développe des projets en lien étroit avec son territoire et les habitants qui y vivent. L’association a réuni au fil des années un réseau aux compétences multiples. Le travail du Galpon est désormais fortement identifié et reconnu, tant par les institutions que par les habitant.e.s. l’association en tant qu’opératrice culturelle de la Ville de Tournus a co-coordonné les 3 biennales, Anima Mundi (2019), La Foire Déborde (2022) et DébordementS (2024).

Le Galpon et les événements qu’il porte ont été pensés dès leur conception comme des lieux de rencontre, de mixité, de partage entre des mondes qu’on pense parfois éloignés (ruraux, urbains ; professionnel.le.s, amateur.ice.s ; métiers de la création et mondes sociaux économiques d’origines diverses ; jeunes et séniors…).

Chaque projet se nourrit et s’enrichit des spécificités et des compétences de chacun.e.s pour arriver à élaborer un projet artistique de qualité et co-construit avec l’ensemble des participant.e.s. Les professionnel.le.s du Galpon (artistes, technicien.ne.s, chargé.e.s de projets) sont là pour guider les acteur.ice.s et les amener vers une création collective.

Dans la continuité des biennales précédentes, la ville de Tournus reste engagée et un nouvel évènement se prépare pour les 23, 24 et 25 avril 2026.

Toute l’équipe du Galpon répond présent et vous propose d’ors et déjà un avant goût de biennale une fête foraine inédite vous accueillera sur le site du Pas Fleury.

Vous pourrez y retrouver les Arracheurs de Dents, le Manège des Titanos, mais aussi les attractions pensées, fabriquées et animées par Chez Ta Soeur, l’Embarqu’, le Foyer des Lauriers, AEI, l’Accueil de Loisirs, la Chorale du Galpon, l’Association des Habitants du Quartier de la Madeleine et Cinémascotte.

Nouveauté cette année, des ateliers de pratiques artistiques sont proposés la semaine qui précède le festival

Stage de jeu avec les Arracheurs de Dents ( vous rêvez d’animer une attraction foraine ? Venez!) les 20-21-22/08 de 18h00 à 20h00 et les 23-24/08 de 15h00 à 18h00 Patio des Arcades

Stage de criée publique avec le Ministère des Rapports Humains 26 et 27 août 19h00 23h00 Patio des Arcades

Vous voulez danser au spectacle Superbes ? Répétition le jeudi 28 août à 17h30 Patio des Arcades

Stages gratuits pour plus d’information envoyer un email sur legalpon@gmail.com .

Tournus Centre ville Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Festival « Détours en Tournugeois »

German : Festival « Détours en Tournugeois »

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival « Détours en Tournugeois » Tournus a été mis à jour le 2025-08-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II