Festival Déviations Le Volcan Le Havre

Festival Déviations

Créé en 2024 et dédié à toutes les nouvelles formes du spectacle vivant, le festival Déviations invite les spectatrices et spectateurs au cœur des questionnements qui animent les processus de création.

Qu’est-ce que la création ? Qu’est-ce qu’une œuvre ? Qu’est-ce que l’art peut encore nous raconter, dans le monde d’aujourd’hui et surtout comment ?

En explorant des dramaturgies nouvelles et les croisements disciplinaires qu’il s’agisse de changer le type d’adresse au public, de solliciter l’odorat ou le toucher, de chambouler le rapport scène-salle, de proposer des expériences individuelles uniques les spectacles et installations de Déviations ont en commun de dépasser les lignes. Ce faisant, ils déplacent, au sens propre comme au figuré, le regard du public, et interrogent jusqu’aux modes de production et création.

Chaque saison, durant trois semaines, ce sont ainsi une quinzaine de pièces de tout format qui sont présentées dans les différentes salles du Volcan, mais aussi en circulation sur le territoire du Havre et jusqu’à Fécamp. Un festival de rencontres et d’audace pour tous les âges !

Retrouvez la programmation complète sur levolcan.com/saison-25-26/festival-deviations

