Festival d’Hier à 2 mains Domaine des Hayes, site de Léquinais, Maxent (35380) Maxent 11 et 12 avril payant. divers tarifs adulte, réduit et tribu (2ad+2enf)

Remontez à l’origine de nos gestes artisanaux d’aujourd’hui avec des archéologues et artisans passionnés.

Ce festival vous propose, le temps d’un week-end, des rencontres, des conférences, des démonstrations, des ateliers à la fois scientifiques, culturels et ludiques qui s’adressent à tous. Il propose aux visiteurs une approche unique de l’histoire de l’artisanat et de ses innovations. Il se veut un moment fort de rencontres entre les visiteurs, les archéologues et les artisans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00.000+02:00

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Domaine des Hayes, site de Léquinais, Maxent (35380) domaine des Hayes 35380 Maxent Maxent 35380 Ille-et-Vilaine



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