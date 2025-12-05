Festival d’histoire d’Alsace de Zimmebach Zimmerbach

Festival d’histoire d’Alsace de Zimmebach

rue du Hohnack Zimmerbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Ce festival vise à rassembler les chercheurs spécialistes de l’histoire de la région à l’occasion d’un événement populaire, convivial et fédérateur.

rue du Hohnack Zimmerbach 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 10 14 mairie@zimmerbach.fr

English :

This festival aims to bring together researchers specializing in the region?s history for a popular, convivial and unifying event.

