Festival d’histoire d’Alsace de Zimmebach Zimmerbach dimanche 17 mai 2026.
rue du Hohnack Zimmerbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-05-17
2026-05-17
Ce festival vise à rassembler les chercheurs spécialistes de l’histoire de la région à l’occasion d’un événement populaire, convivial et fédérateur.
rue du Hohnack Zimmerbach 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 10 14 mairie@zimmerbach.fr
English :
This festival aims to bring together researchers specializing in the region?s history for a popular, convivial and unifying event.
