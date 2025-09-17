Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Arpaora Ana Crisman Place des Arènes Soustons

Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Arpaora Ana Crisman Place des Arènes Soustons dimanche 25 janvier 2026.

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-25

Durée 1h05’. Tout public

Harpe Ana Crismán

Avec la collaboration et participation spéciale de Jesús Méndez (Chant)

Salomé Ramírez Danse

Avec son premier album Arpaora, Ana Crismán révèle une voix inédite dans le flamenco celle de la harpe. Originaire de Jerez de la Frontera, berceau du flamenco, elle est la première à faire de cet instrument un véritable vecteur d’expression flamenca, mêlant styles traditionnels (zambra, soleá, bulería…) et créativité singulière.

À travers ses compositions, Ana Crismán invente un langage nouveau, à la fois enraciné et audacieux, qui renouvelle le flamenco tout en lui restant fidèle .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Arpaora Ana Crisman

With her debut album Arpaora, Ana Crismán reveals a new voice in flamenco: that of the harp. She is the first to use the harp as a vehicle for flamenco expression, blending traditional styles with singular creativity.

German : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Arpaora Ana Crisman

Mit ihrem ersten Album Arpaora enthüllt Ana Crismán eine neue Stimme im Flamenco: die der Harfe. Sie ist die erste, die die Harfe zu einem echten Ausdrucksmittel des Flamencos macht, indem sie traditionelle Stile und einzigartige Kreativität miteinander verbindet.

Italiano :

Con il suo album di debutto Arpaora, Ana Crismán rivela una nuova voce nel flamenco: quella dell’arpa. È la prima a utilizzare l’arpa come veicolo di espressione del flamenco, fondendo gli stili tradizionali con una creatività singolare.

Espanol : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Arpaora Ana Crisman

Con su álbum de debut Arpaora, Ana Crismán revela una nueva voz en el flamenco: la del arpa. Es la primera en utilizar el arpa como un auténtico vehículo de expresión flamenca, combinando estilos tradicionales con una creatividad singular.

