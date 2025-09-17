Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier baile avancé avec Salomé Ramirez Rue Jean Moulin Soustons

Festival d'hiver Arte Flamenco 2026 Atelier baile avancé avec Salomé Ramirez
dimanche 25 janvier 2026

Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier baile avancé avec Salomé Ramirez

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Cet atelier propose une exploration sensible et ludique de l’univers du flamenco, à travers le corps en mouvement. Chaque participant·e est invité·e à exprimer librement sa propre gestuelle, tout en s’ouvrant à la force, à la musicalité et à l’émotion caractéristiques de cette danse.

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine
+33 5 58 41 52 62

English : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier baile avancé avec Salomé Ramirez

This workshop offers a sensitive and playful exploration of the world of flamenco, through the body in movement. Each participant is invited to freely express his or her own gestures, while opening up to the strength, musicality and emotion characteristic of this dance.

German : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier baile avancé avec Salomé Ramirez

Dieser Workshop bietet eine sensible und spielerische Erkundung der Welt des Flamencos durch den Körper in Bewegung. Jede/r Teilnehmer/in ist eingeladen, seine/ihre eigene Gestik frei auszudrücken und sich gleichzeitig der Kraft, der Musikalität und der Emotionalität dieses Tanzes zu öffnen.

Italiano :

Questo workshop offre un’esplorazione sensibile e giocosa del mondo del flamenco, attraverso il corpo in movimento. Ogni partecipante è invitato a esprimere liberamente i propri movimenti, aprendosi alla forza, alla musicalità e all’emozione caratteristiche di questa danza.

Espanol : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier baile avancé avec Salomé Ramirez

Este taller ofrece una exploración sensible y lúdica del mundo del flamenco, a través del cuerpo en movimiento. Se invita a cada participante a expresar libremente sus propios movimientos, abriéndose al mismo tiempo a la fuerza, la musicalidad y la emoción características de este baile.

