Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier baile intermédiaire avec Salomé Ramirez Rue Jean Moulin Soustons

Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier baile intermédiaire avec Salomé Ramirez
Rue Jean Moulin La Marensine Soustons Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Pour ados (16 ans) et adultes. Salomé Ramírez, danseuse flamenca originaire de Jerez, s’est illustrée dès son jeune âge dans les tablaos. Elle a collaboré avec de grands noms du flamenco et brillé sur les scènes internationales. Installée à Madrid, elle poursuit sa carrière entre tablaos renommés et tournées. .
Rue Jean Moulin La Marensine Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
English : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier baile intermédiaire avec Salomé Ramirez
For teens (16) and adults. Salomé Ramírez, a flamenco dancer from Jerez, made her name in the tablaos from an early age. She has collaborated with some of the great names in flamenco, and shone on international stages. Now based in Madrid, she pursues her career between renowned tablaos and
German : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier baile intermédiaire avec Salomé Ramirez
Für Jugendliche (16 Jahre) und Erwachsene. Salomé Ramírez ist eine Flamenco-Tänzerin aus Jerez, die schon in jungen Jahren in den Tablaos auftrat. Sie hat mit großen Namen des Flamencos zusammengearbeitet und auf internationalen Bühnen geglänzt. Sie lebt in Madrid und setzt ihre Karriere zwischen renommierten Tablaos und Flamencos fort
Italiano :
Per adolescenti (16 anni) e adulti. Salomé Ramírez, ballerina di flamenco di Jerez, si esibisce nei tablaos fin da bambina. Ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi del flamenco e ha calcato palcoscenici internazionali. Ora vive a Madrid e porta avanti la sua carriera tra tablaos rinomati e
Espanol : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier baile intermédiaire avec Salomé Ramirez
Para adolescentes (16 años) y adultos. Salomé Ramírez, bailaora jerezana, lleva desde muy joven actuando en tablaos. Ha colaborado con algunos de los grandes nombres del flamenco y ha brillado en escenarios internacionales. Ahora afincada en Madrid, desarrolla su carrera entre tablaos de renombre y
