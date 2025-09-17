Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier découverte du cajón Place des arènes Soustons

Festival d'hiver Arte Flamenco 2026 Atelier découverte du cajón

dimanche 25 janvier 2026.

Place des arènes Médiathèque, salle micro-folie Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Bruno Josué est batteur percussionniste et professeur de batterie et de cajón à Bayonne. Sa connaissance des rythmes africains, du Brésil, du Pacifique Sud et sa passion pour le flamenco donnent à sa pratique un parfum venu d’ailleurs. Aucun prérequis nécessaire pour y participer !

Place des arènes Médiathèque, salle micro-folie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier découverte du cajón

Bruno Josué is a percussionist and drum and cajon teacher in Bayonne. His knowledge of African, Brazilian and South Pacific rhythms, combined with his passion for flamenco, give his playing an international flavor. No prerequisites required to take part!

German : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier découverte du cajón

Bruno Josué ist Schlagzeuger und Percussionist und unterrichtet Schlagzeug und Cajón in Bayonne. Seine Kenntnisse afrikanischer, brasilianischer und südpazifischer Rhythmen und seine Leidenschaft für den Flamenco verleihen seiner Praxis einen Hauch von Anderswo. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich!

Italiano :

Bruno Josué è percussionista e insegnante di tamburi e cajon a Bayonne. La sua conoscenza dei ritmi africani, brasiliani e del Sud Pacifico e la sua passione per il flamenco conferiscono al suo modo di suonare un sapore di altre terre. Non sono richiesti prerequisiti per partecipare!

Espanol : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier découverte du cajón

Bruno Josué es percusionista y profesor de tambor y cajón en Bayona. Su conocimiento de los ritmos africanos, brasileños y del Pacífico Sur y su pasión por el flamenco dan a su toque un sabor de otras tierras. No se requieren requisitos previos para participar

