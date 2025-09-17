Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier initiation baile 4-10 ans avec Soledad Cuesta Rue Jean Moulin Soustons

Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier initiation baile 4-10 ans avec Soledad Cuesta Rue Jean Moulin Soustons samedi 24 janvier 2026.

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

2026-01-24

Viens découvrir la danse avec Soledad lors d’un atelier ludique et joyeux !

Au rythme de la musique, les enfants apprendront les bases du baile, une danse expressive et pleine d’énergie. Ouvert à tous les curieux de danse et/ou d’expression flamenca.

Pour les 4/ 10 ans.

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier initiation baile 4-10 ans avec Soledad Cuesta

Come and discover dance with Soledad in a fun and cheerful workshop!

To the rhythm of the music, children will learn the basics of baile, an expressive dance full of energy. Open to anyone interested in flamenco dance and/or expression.

German : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier initiation baile 4-10 ans avec Soledad Cuesta

Komm und entdecke den Tanz mit Soledad in einem spielerischen und fröhlichen Workshop!

Im Rhythmus der Musik lernen die Kinder die Grundlagen des Baile, eines ausdrucksstarken und energiegeladenen Tanzes. Offen für alle, die neugierig auf Flamencotanz und/oder -ausdruck sind.

Italiano :

Venite a scoprire la danza con Soledad in un laboratorio divertente e allegro!

A ritmo di musica, i bambini impareranno le basi del baile, una danza espressiva e piena di energia. Aperto a chiunque sia interessato alla danza flamenca e/o all’espressione.

Espanol : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Atelier initiation baile 4-10 ans avec Soledad Cuesta

¡Ven a descubrir el baile con Soledad en un taller divertido y alegre!

Al ritmo de la música, los niños aprenderán los fundamentos del baile, un baile expresivo y lleno de energía. Abierto a cualquier persona interesada en el baile y/o la expresión flamenca.

