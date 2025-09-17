Festival d’hiver arte Flamenco 2026 Atelier Selfie feutre avec Blanche Konrad Place des Arènes Soustons

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-24

2026-01-24

10h-16h (pause déj sur place 1h amenez votre pique-nique !)

Ados (12 ans)-adultes

Cet atelier ludique et créatif propose une réflexion douce et décalée sur l’image de soi à l’ère des réseaux sociaux. À travers le prisme du flamenco, les participant·e·s explorent l’autodérision, les postures expressives et les codes visuels de cet art.

Après une séance de grimaces et de selfies inspirés du flamenco, chacun réalise un autoportrait au feutre, mêlant dessin naïf, pop culture, motifs et textures. Un moment collectif entre expression personnelle et créativité joyeusement déformée .

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Festival d’hiver arte Flamenco 2026 Atelier Selfie feutre avec Blanche Konrad

After a session of flamenco-inspired selfies and grimaces, everyone creates a self-portrait in felt-tip pen, combining naive drawing, pop culture, patterns and textures.

Lunch break on site: bring your own picnic!

German : Festival d’hiver arte Flamenco 2026 Atelier Selfie feutre avec Blanche Konrad

Nach einer Grimassen- und Selfie-Session, die vom Flamenco inspiriert ist, erstellt jeder ein Selbstporträt mit Filzstift, das naive Zeichnungen, Popkultur, Muster und Texturen miteinander verbindet.

Mittagspause vor Ort: Bringen Sie Ihr Picknick mit!

Italiano :

Dopo una sessione di smorfie e selfie ispirati al flamenco, ognuno creerà un autoritratto a pennarello, combinando disegno naif, cultura pop, motivi e texture.

Pausa pranzo in loco: portate il vostro picnic!

Espanol : Festival d’hiver arte Flamenco 2026 Atelier Selfie feutre avec Blanche Konrad

Tras una sesión de muecas y selfies de inspiración flamenca, cada uno creará un autorretrato con rotulador, combinando dibujo naif, cultura pop, estampados y texturas.

Pausa para comer in situ: ¡trae tu propio picnic!

