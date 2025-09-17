Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Démonstration Groupe El Golpe Tacón Place des Arènes Soustons

Les danseurs (élèves) du groupe El Golpe Tacón vous invitent à découvrir l’univers passionné du flamenco, à travers une démonstration mêlant énergie, rythme et expressivité. Fruit d’un travail rigoureux et d’un véritable engagement artistique, cette démonstration met en valeur les techniques fondamentales du flamenco, du zapateado (frappes de pieds) aux mouvements empreints de grâce et de force. Un moment authentique qui célèbre la danse, la transmission et la passion partagée. .

Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Démonstration Groupe El Golpe Tacón

The dancers (students) of the El Golpe Tacón group invite you to discover the passionate world of flamenco, through a demonstration combining energy, rhythm and expressiveness. An authentic moment that celebrates dance, transmission and shared passion.

German : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Démonstration Groupe El Golpe Tacón

Die Tänzer (Schüler) der Gruppe El Golpe Tacón laden Sie ein, die leidenschaftliche Welt des Flamenco zu entdecken, indem sie eine Vorführung mit Energie, Rhythmus und Ausdruckskraft zeigen. Ein authentischer Moment, der den Tanz, die Weitergabe und die geteilte Leidenschaft feiert.

Italiano :

I ballerini (allievi) del gruppo El Golpe Tacón vi invitano a scoprire l’appassionato mondo del flamenco, attraverso una dimostrazione che unisce energia, ritmo ed espressività. Un momento autentico che celebra la danza, la trasmissione e la passione condivisa.

Espanol : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Démonstration Groupe El Golpe Tacón

Los bailarines (alumnos) del grupo El Golpe Tacón le invitan a descubrir el apasionante mundo del flamenco, a través de una demostración que combina energía, ritmo y expresividad. Un auténtico momento de celebración del baile, de transmisión y de pasión compartida.

