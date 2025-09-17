Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Eveil musical en duo avec Soledad Cuesta Rue Jean Moulin Soustons

Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Eveil musical en duo avec Soledad Cuesta

Un moment complice à partager en duo un enfant (dès 6 ans) et un adulte

Cet atelier propose une découverte joyeuse et sensible du flamenco à travers le mouvement, le rythme et l’expression. Les gestes, les claquements de mains et les jeux rythmiques deviennent un terrain de jeux.

English : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Eveil musical en duo avec Soledad Cuesta

A moment to share as a duo: one child (from age 6) and one adult

This workshop offers a joyful and sensitive discovery of flamenco through movement, rhythm and expression. Gestures, hand-clapping and rhythmic games become a playground.

German : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Eveil musical en duo avec Soledad Cuesta

Ein komplizenhafter Moment, den man im Duett teilen kann: ein Kind (ab 6 Jahren) und ein Erwachsener

Dieser Workshop bietet eine fröhliche und sensible Entdeckung des Flamenco durch Bewegung, Rhythmus und Ausdruck. Gesten, Klatschen und rhythmische Spiele werden zu einem Spielplatz.

Italiano :

Un momento di complicità da condividere in duo: un bambino (dai 6 anni) e un adulto

Questo laboratorio propone una scoperta gioiosa e sensibile del flamenco attraverso il movimento, il ritmo e l’espressione. Gesti, battiti di mani e giochi ritmici diventano un terreno di gioco.

Espanol : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Eveil musical en duo avec Soledad Cuesta

Un momento para compartir en dúo: un niño (a partir de 6 años) y un adulto

Este taller propone un descubrimiento alegre y sensible del flamenco a través del movimiento, el ritmo y la expresión. Gestos, palmas y juegos rítmicos se convierten en un terreno de juego.

