Festival d’hiver arte Flamenco 2026 Exposition Selfie feutre de Blanche Konrad, Place des Arènes Soustons jeudi 1 janvier 2026.
Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-01
fin : 2026-01-31
2026-01-01
Venez découvrir l’exposition Selfie feutre de Blanche Konrad, artiste
pluridisciplinaire, performeuse-plasticienne
Visite aux heures d’ouverture de la Médiathèque et les soirs de spectacles.
Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67
English : Festival d’hiver arte Flamenco 2026 Exposition Selfie feutre de Blanche Konrad,
Come and discover the exhibition « Selfie feutre » by Blanche Konrad, multidisciplinary artist
artist, performer and visual artist
Visit during Médiathèque opening hours and on show evenings.
German : Festival d’hiver arte Flamenco 2026 Exposition Selfie feutre de Blanche Konrad,
Entdecken Sie die Ausstellung « Selfie Filz » von Blanche Konrad, Künstlerin
multidisziplinäre Performerin und Plastikerin
Besichtigung während der Öffnungszeiten der Mediathek und an den Abenden von Aufführungen.
Italiano :
Venite a scoprire l’esposizione « Selfie feutre » di Blanche Konrad, artista multidisciplinare
performer e artista visiva
Visite durante gli orari di apertura della biblioteca e nelle serate di spettacolo.
Espanol : Festival d’hiver arte Flamenco 2026 Exposition Selfie feutre de Blanche Konrad,
Venga a descubrir la exposición « Selfie feutre » de Blanche Konrad, artista multidisciplinar
performer y artista visual
Visitas durante el horario de apertura de la biblioteca y las noches de exposición.
