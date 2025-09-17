Festival d’hiver arte Flamenco 2026 Exposition Selfie feutre de Blanche Konrad, Place des Arènes Soustons

Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-31

2026-01-01

Venez découvrir l’exposition Selfie feutre de Blanche Konrad, artiste

pluridisciplinaire, performeuse-plasticienne

Visite aux heures d’ouverture de la Médiathèque et les soirs de spectacles.

Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67

English : Festival d’hiver arte Flamenco 2026 Exposition Selfie feutre de Blanche Konrad,

Come and discover the exhibition « Selfie feutre » by Blanche Konrad, multidisciplinary artist

artist, performer and visual artist

Visit during Médiathèque opening hours and on show evenings.

German : Festival d’hiver arte Flamenco 2026 Exposition Selfie feutre de Blanche Konrad,

Entdecken Sie die Ausstellung « Selfie Filz » von Blanche Konrad, Künstlerin

multidisziplinäre Performerin und Plastikerin

Besichtigung während der Öffnungszeiten der Mediathek und an den Abenden von Aufführungen.

Italiano :

Venite a scoprire l’esposizione « Selfie feutre » di Blanche Konrad, artista multidisciplinare

performer e artista visiva

Visite durante gli orari di apertura della biblioteca e nelle serate di spettacolo.

Espanol : Festival d’hiver arte Flamenco 2026 Exposition Selfie feutre de Blanche Konrad,

Venga a descubrir la exposición « Selfie feutre » de Blanche Konrad, artista multidisciplinar

performer y artista visual

Visitas durante el horario de apertura de la biblioteca y las noches de exposición.

