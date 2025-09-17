Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Rencontre avec l’écrivain François Garcia Place des Arènes Soustons

Festival d'hiver Arte Flamenco 2026 Rencontre avec l'écrivain François Garcia Place des Arènes Soustons dimanche 25 janvier 2026.

Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Rencontre avec l’écrivain François Garcia

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons Landes

François Garcia est un écrivain passionné par l’Espagne et la poésie. A travers son livre Comment Lorca a changé ma vie , il évoquera l’impact profond du poète andalou sur son parcours personnel et littéraire.

Suivie d’une séance de dédicaces avec la Librairie L’Esperluette

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Rencontre avec l’écrivain François Garcia

François Garcia is a writer with a passion for Spain and poetry. Through his book « Comment Lorca a changé ma vie » (How Lorca changed my life), he will evoke the profound impact of the Andalusian poet on his personal and literary journey.

Followed by a book signing with Librairie L?Esperluette

German : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Rencontre avec l’écrivain François Garcia

François Garcia ist ein Schriftsteller, der sich leidenschaftlich für Spanien und die Poesie interessiert. Anhand seines Buches « Wie Lorca mein Leben veränderte » wird er den tiefgreifenden Einfluss des andalusischen Dichters auf seinen persönlichen und literarischen Werdegang erläutern.

Anschließend Signierstunde mit der Buchhandlung L’Esperluette

Italiano :

François Garcia è uno scrittore appassionato di Spagna e di poesia. Attraverso il suo libro « Comment Lorca a changé ma vie », parlerà del profondo impatto del poeta andaluso sul suo percorso personale e letterario.

A seguire, firma del libro con la Librairie L’Esperluette

Espanol : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 Rencontre avec l’écrivain François Garcia

François Garcia es un escritor apasionado por España y la poesía. A través de su libro « Comment Lorca a changé ma vie » (Cómo Lorca cambió mi vida), hablará del profundo impacto del poeta andaluz en su trayectoria personal y literaria.

A continuación, firma de libros con Librairie L’Esperluette

