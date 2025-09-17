Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 « Trémula » Miguel Angel Heredia y Alberto Sellés Place des Arènes Soustons

Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 « Trémula » Miguel Angel Heredia y Alberto Sellés Place des Arènes Soustons vendredi 23 janvier 2026.

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Dans une chorégraphie épurée et sincère, portée par l’énergie brute du flamenco, accompagnés de musiciens de renom, ils livrent un moment de partage intense, sans artifice, où seules comptent la vérité de l’instant et la joie de créer ensemble.

Première en France! Authenticité et sentiment sont les maîtres mots de ce spectacle. Deux danseurs amoureux du chant, figures majeures de la scène flamenca contemporaine, Miguel Ángel Heredia et Alberto Sellés, engagent un dialogue pour partager leur art, dans un jeu de mouvements et de vibrations guidés par les voix.

English : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 « Trémula » Miguel Angel Heredia y Alberto Sellés

In a pure, sincere choreography, carried by the raw energy of flamenco, accompanied by renowned musicians, they deliver a moment of intense sharing, without artifice, where only the truth of the moment and the joy of creating together count.

German : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 « Trémula » Miguel Angel Heredia y Alberto Sellés

In einer schlichten und ehrlichen Choreografie, getragen von der rohen Energie des Flamencos und begleitet von renommierten Musikern, liefern sie einen intensiven Moment des Teilens, ohne Künstlichkeit, wo nur die Wahrheit des Augenblicks und die Freude am gemeinsamen Schaffen zählen.

Italiano :

In una coreografia pura e sincera, trasportati dall’energia grezza del flamenco, accompagnati da musicisti di fama, offrono un intenso momento di condivisione, senza artifici, dove le uniche cose che contano sono la verità del momento e la gioia di creare insieme.

Espanol : Festival d’hiver Arte Flamenco 2026 « Trémula » Miguel Angel Heredia y Alberto Sellés

En una coreografía pura y sincera, llevados por la energía bruta del flamenco, acompañados por músicos de renombre, ofrecen un momento intenso de compartir, sin artificios, donde lo único que cuenta es la verdad del momento y la alegría de crear juntos.

