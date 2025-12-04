Festival d’Hiver Deux Croches Loire Impasse de la Madeleine Cosne-Cours-sur-Loire
Festival d’Hiver Deux Croches Loire Impasse de la Madeleine Cosne-Cours-sur-Loire jeudi 4 décembre 2025.
Festival d’Hiver Deux Croches Loire
Impasse de la Madeleine Ecole de musique Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Gratuit
Début : 2025-12-04 18:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-04 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-14
Le Festival Deux Croches Loire est de retour ! Du 4 au 14 décembre, laissez-vous emporter par une nouvelle série de 8 concerts !
Les élèves de l’école de musique et les membres des ensembles amateurs de l’association Harmonie de Cosne vous proposent de découvrir de nouveaux répertoires
– 8 concerts gratuits
– Jazz, musique classique, musiques actuelles, chœurs, contes
– Dans 6 communes La Celle-sur-Loire, Saint-Père, Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy, Tracy-sur-Loire et Neuvy-sur-Loire.
Retrouvez le programme en téléchargement sur cette page ou sur le site internet de la Communauté de Communes Coeur de Loire. .
Impasse de la Madeleine Ecole de musique Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 60 17
