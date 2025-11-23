Festival d’humour Akim OMIRI Place du Marché Graveson

Festival d’humour Akim OMIRI

Vendredi 17 avril 2026 de 20h30 à 23h. Place du Marché Espace Culturel Graveson Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 23:00:00

2026-04-17

Festival d’humour AKIM ONIRI

Apparemment il faut écrire quelques mots pour vous

donner envie de venir

Faisons simple, ce nouveau spectacle a été rodé dans

les meilleurs comedy club de Paris. Il n’est pas

seulement engagé mais il est surtout très drôle ! Venez

vérifier par vous même ;)

Il a fait du rire une arme puissante pour informer et

conscientiser son public. Dans son deuxième spectacle

Contexte

, le comique scrute avec sarcasme les débats

et les faits de notre société, des réseaux sociaux à la

Cancel Culture en passant par le complotisme.

Hilarant et salvateur. .

Place du Marché Espace Culturel Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 88 44

English :

AKIM ONIRI comedy festival

German :

Humorfestival AKIM ONIRI

Italiano :

Festival della commedia AKIM ONIRI

Espanol :

Festival de comedia AKIM ONIRI

