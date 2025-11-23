Festival d’humour Akim OMIRI Place du Marché Graveson
Festival d’humour Akim OMIRI Place du Marché Graveson vendredi 17 avril 2026.
Festival d’humour Akim OMIRI
Vendredi 17 avril 2026 de 20h30 à 23h. Place du Marché Espace Culturel Graveson Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 23:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Festival d’humour AKIM ONIRI
Apparemment il faut écrire quelques mots pour vous
donner envie de venir
Faisons simple, ce nouveau spectacle a été rodé dans
les meilleurs comedy club de Paris. Il n’est pas
seulement engagé mais il est surtout très drôle ! Venez
vérifier par vous même ;)
Il a fait du rire une arme puissante pour informer et
conscientiser son public. Dans son deuxième spectacle
Contexte
, le comique scrute avec sarcasme les débats
et les faits de notre société, des réseaux sociaux à la
Cancel Culture en passant par le complotisme.
Hilarant et salvateur. .
Place du Marché Espace Culturel Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 88 44
English :
AKIM ONIRI comedy festival
German :
Humorfestival AKIM ONIRI
Italiano :
Festival della commedia AKIM ONIRI
Espanol :
Festival de comedia AKIM ONIRI
L’événement Festival d’humour Akim OMIRI Graveson a été mis à jour le 2025-11-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence