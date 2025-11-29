Festival d’humour Crach
Festival d’humour Crach samedi 29 novembre 2025.
Festival d’humour
Espace Les Chênes Crach Morbihan
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Venez vivre une soirée loufoque, en participant activement à son déroulement.
En effet, sur scène, 5 artistes tenteront de vous séduire chacun leur tour, car c’est vous, le public, qui élirez le ou la meilleur(e) à vos yeux, en remplissant les bulletins de vote remis à votre arrivée.
Pour orchestrer cette folle soirée, vos 2 maîtres de cérémonie Marc Assin et Mlle Redge vous embarqueront dans ce voyage humoristique, d’une manière totalement inhabituelle. .
Espace Les Chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne
L’événement Festival d’humour Crach a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon