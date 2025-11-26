Festival d’humour de Colmar Colmar
Festival d’humour de Colmar Colmar mercredi 26 novembre 2025.
Festival d’humour de Colmar
avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-26
fin : 2025-11-30
2025-11-26
Le Festival d’Humour de Colmar reprend son service d’utilité [et d’hilarité] publique !
Prendre des vacances ? Se mettre au sport ? Adopter un chaton ?
Et si Colmar avait enfin trouvé le remède idéal pour surmonter le blues hivernal ! Il semblerait que les colmariens aient bien besoin de rire et ont fait du Festival d’Humour de Colmar leur rendez-vous annuel de la bonne humeur. En ces temps troublés, jamais nous n’avons eu autant besoin de rire… et de rire ensemble.
Programmation
> mardi 25 novembre Le meilleur du best of avec Patricia Weller et Denis Germain (Casino Barrière de Ribeauvillé)
> mercredi 26 novembre D’jal
> jeudi 27 novembre Marie s’infiltre
> vendredi 28 novembre Paul Mirabel
> Samedi 29 novembre Mondial d’impro #6
> dimanche 30 novembre Les Wriggles
> dimanche 30 novembre Olivier de Benoist .
avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr
English :
The Colmar Humor Festival resumes its service of public utility [and hilarity]!
German :
Das Humorfestival in Colmar nimmt seinen Dienst für den öffentlichen Nutzen [und die Heiterkeit] wieder auf!
Italiano :
Il Festival dell’Umorismo di Colmar torna a suscitare l’interesse [e l’ilarità] del pubblico!
Espanol :
El Festival del Humor de Colmar vuelve a ser de interés público [y de hilaridad]
