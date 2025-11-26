Festival d’humour de Colmar Colmar

Le Festival d’Humour de Colmar reprend son service d’utilité [et d’hilarité] publique !

Prendre des vacances ? Se mettre au sport ? Adopter un chaton ?

Et si Colmar avait enfin trouvé le remède idéal pour surmonter le blues hivernal ! Il semblerait que les colmariens aient bien besoin de rire et ont fait du Festival d’Humour de Colmar leur rendez-vous annuel de la bonne humeur. En ces temps troublés, jamais nous n’avons eu autant besoin de rire… et de rire ensemble.

Programmation

> mardi 25 novembre Le meilleur du best of avec Patricia Weller et Denis Germain (Casino Barrière de Ribeauvillé)

> mercredi 26 novembre D’jal

> jeudi 27 novembre Marie s’infiltre

> vendredi 28 novembre Paul Mirabel

> Samedi 29 novembre Mondial d’impro #6

> dimanche 30 novembre Les Wriggles

> dimanche 30 novembre Olivier de Benoist .

English :

The Colmar Humor Festival resumes its service of public utility [and hilarity]!

German :

Das Humorfestival in Colmar nimmt seinen Dienst für den öffentlichen Nutzen [und die Heiterkeit] wieder auf!

Italiano :

Il Festival dell’Umorismo di Colmar torna a suscitare l’interesse [e l’ilarità] del pubblico!

Espanol :

El Festival del Humor de Colmar vuelve a ser de interés público [y de hilaridad]

