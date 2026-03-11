Festival d’humour Les Andain’ries 26e édition

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04

fin : 2026-04-18

2026-04-04

Le plus grand festival d’humour de Normandie Les Andain’ries du 4 au 18 avril 2026 à Bagnoles de l’Orne Normandie.

Cette nouvelle édition s’annonce haute en couleur avec des têtes d’affiche exceptionnelles BOODER, Caroline VIGNEAUX et Viktor VINCENT, trois univers forts, drôles et singuliers qui viendront illuminer notre scène.

Mais également Erick BAERT, dans un nouveau spectacle toujours plus bluffant, ainsi que Cécile GIRAUD & Yann STOTZ, qui reviennent eux aussi avec une création toute fraîche, pleine d’énergie et de complicité qui les singularisent.

En clôture, le rire sera à son comble avec la pétillante Karine DUBERNET, sur la scène du Casino, pour finir cette édition en beauté ! .

