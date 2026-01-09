Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Boris Vigneron Canopée Bagnoles de l’Orne Normandie

Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Boris Vigneron Canopée

Salle du Casino de Bagnoles de l'Orne Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Si tout est musique dans ce spectacle, il ne s’agit pourtant pas vraiment d’un concert électro.

One man show, alors ? Littéralement, ça y ressemble. Numéro de cirque théâtralisé ? Boris Vigneron est acteur et acrobate, alors…

Ce spectacle inclassable met en scène Norenjiv, musicien chanteur dans son concept électro…

Seulement lorsque ses machines lui font défaut, le show vacille, c’est le dépouillement progressif. Le masque tombe, mais au cœur du malaise qui s’installe, naît une relation plus intime avec le public, où l’homme simple se dévoile. Et quand le spectacle reprend, c’est autour de l’accident qu’il se joue, épluchant encore, après le costume, celui-là même qui le portait pour ne laisser bientôt sur scène que l’animal originel…

De et avec Boris Vigneron

En collaboration avec Manuel Mazurczack

Mise en scène Patrick de Valette

Regard chorégraphique Sandrine Chaouli

Travail zoomorphe Cyril Casmèze

Costume décor Micheline N’Dongondo

Tarifs 20 € (adulte), 13 € (- 12ans).

Salle du Casino de Bagnoles de l'Orne Bagnoles de l'Orne Normandie 61140 Orne Normandie

