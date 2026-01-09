Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Caroline Vigneaux Veritas

Communs du Château Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Caroline Vigneaux Veritas

Nouveau spectacle

Caroline Vigneaux revient sur la scène du Théâtre Édouard VII avec son nouveau one-womanshow In Vigneaux veritas .

Caroline est à la moitié de sa vie, pile entre les jeunes et les vieux elle a un compte TikTok mais elle paie quelqu’un pour poster, parce qu’elle comprend rien ! Elle a fini de grimper en haut de la montagne et elle admire la vue, avant d’entamer la redescente… Et du sommet de sa vie, elle est bien décidée à dire enfin la vérité, toute la vérité, mais pas que la vérité… Sur quoi ? Sur la légalisation de la drogue dure dans les EHPAD, sur les masculinistes et les limites du féminisme (car, oui, elle en a trouvé !), sur les dangers du porno et des corn flakes chez les jeunes, sur les problématiques de genre et les dysfonctionnements érectiles chez les moins jeunes, sur la culture woke, sur son angoisse de l’IA et évidemment sur son aventure avec Brad Pitt.

Tarif 35 € (ce spectacle est obligatoirement vendu avec un autre spectacle sauf Booder et Erick Baert). Renseignement et réservation www.lesandainries.fr ou auprès de l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie 02 33 37 85 66

Prenez vite vos places sur le site www.lesandainries.fr

À très vite pour une édition inoubliable ! .

Communs du Château Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Caroline Vigneaux Veritas

L’événement Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Caroline Vigneaux Veritas Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne