Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Cécile Giroud & Yann Stotz Le spectacle de trop Bagnoles de l’Orne Normandie

Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Cécile Giroud & Yann Stotz Le spectacle de trop

Communs du Château Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2026-04-14 20:30:00

fin : 2026-04-14

2026-04-14

Après avoir tourné leur premier spectacle “Classe” pendant 10 ans et fait salle comble partout en France, en Suisse et en Belgique, Cécile Giroud et Yann Stotz reviennent sur scène pour le grand bonheur de leur public …

À deux ils savent tout faire. Encore faut il s’entendre…

Pour en savoir plus sur le Spectacle de Trop

Par nécessité financière plus que par réelle envie de se retrouver, nos deux personnages, qui portent étrangement les prénoms de Cécile et Yann, se retrouvent sur scène pour le meilleur mais s’adonnent malgré eux au pire. Souvent plus proches du duel que du duo harmonieux, ces deux énergumènes, fans absolus des Monty Pythons, du cartoon, de la chanson française, des musicals anglo saxonnes, du cinéma, des séries B voire Z, du burlesque et du tragi-comique de la vie, s’installent dans des situations improbables qui commencent pourtant bien puis qui dérapent insidieusement et fatalement pour finir dans la cata…

Tarifs 25 € (adulte), 13 € (- 12ans). Renseignement et réservation www.lesandainries.fr ou auprès de l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie 02 33 37 85 66

Communs du Château Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

