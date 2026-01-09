Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Elastic & Francesca EL Spectacolo ! Bagnoles de l’Orne Normandie

Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Elastic & Francesca EL Spectacolo !

Choisie parmi les fans de l’artiste (à défaut de pouvoir payer une professionnelle), Francesca se retrouve, à sa plus grande joie, assistante attitrée d’Elastic dans “EL Spectacolo !” le spectacle de sa vie… de leur vie !

Venez découvrir comment un pseudo grand artiste, assisté d’une pseudo assistante, vont malgré eux transformer, un pseudo grand spectacle, en un tourbillon de moments déjantés, cocasses et maladroits à souhait. Qui des deux craquera en premier face aux accumulations de gaffes de l’autre ? Qui des deux succombera à ses sentiments pour l’autre ?

Qui des deux est le véritable artiste de ce spectacle ?

Ces deux personnages vous toucheront en plein coeur et vous chatouilleront vos zygomatiques au risque de les faire éclater !

Avec justesse, complicité, amour, exploits, performances artistiques et bien souvent avec “un rien”, Elastic et Francesca vous emportent dans “EL Spectacolo !” Rires garantis !!

Ce best-off du meilleur (et du pire) est un véritable pot-pourri de gags (et non l’inverse), saupoudré de belles surprises… dont celle de jouer avec une partenaire !

Tarifs 18 € (adulte), 8 € (- 12ans). Renseignement et réservation www.lesandainries.fr ou auprès de l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie 02 33 37 85 66

Prenez vite vos places sur le site www.lesandainries.fr

À très vite pour une édition inoubliable ! .

Communs du Château Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

