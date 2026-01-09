Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Erick Baert Illusions vocales Bagnoles de l’Orne Normandie

Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Erick Baert Illusions vocales

Nouveau spectacle

Préparez-vous à vivre une expérience unique lors de ce deuxième opus !

Cette fois, Erick Baert vous emmène encore plus loin.

Ce show vous promet un voyage musical riche en émotions, en rires et en surprises, de Barry White à Johnny Halliday, de Pavarotti à Serge Lama, en passant par Céline Dion ou Mika.

Erick vous transportera encore dans l’ambiance des plus grands stades avec Freddie Mercury, Elvis Presley ou Coldplay. Dans une mise en scène originale, innovante qui fait la part belle au talent de l’artiste.

Une performance vocale extraordinaire, mais pas que … Une présence sur scène incroyable !

Une façon étonnante d’entrer dans la peau et la gestuelle des artistes. Une complicité prodigieuse avec les spectateurs. Une énergie puissante et communicative.

Erick Baert est acompagné de ses musiciens (bassiste, pianiste, batteur, guitariste) pour un concert d’humour. Le spectacle devient ainsi un moment unique partagé. On vibre, on rit, on chante, … On en ressort totalement électrisé, joyeux, heureux en n’ayant pas vu le temps passer petits et grands en redemandent !

Tarif 30 € (ce spectacle est obligatoirement vendu avec un autre spectacle sauf Booder et Caroline Vigneaux). Renseignement et réservation www.lesandainries.fr ou auprès de l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie 02 33 37 85 66

Prenez vite vos places sur le site www.lesandainries.fr

À très vite pour une édition inoubliable ! .

Communs du Château Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

