Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Sten & Chardon Les dossiers secrets de la SACEM Rives d’Andaine

Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Sten & Chardon Les dossiers secrets de la SACEM

Théâtre de Couterne Rives d’Andaine Orne

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Le festival d’humour les Andaine’ries Spectacle Sten & Chardon Les dossiers secrets de la SACEM

Les artistes de variétés sont notre patrimoine culturel. Et pourtant les connaissez-vous bien ?

Dick Rivers comprenait-il l’anglais ? Brassens est-il vraiment mort et Ferrat repassé ? Carlos était-il chanteur d’Oasis ? Et Goldam..sax ?

Avec la rigueur scientifique qui les caractérise et à travers des démonstrations théoriques ou musicales, les enquêteurs d’élite de la SACEM,

Mikael Sten et David Chardon font la lumière sur la plus grande manipulation de masse de l’histoire de l’humanité la variété.

Un spectacle à voir avant qu’il soit interdit !

Tarifs 20 € (adulte), 13 € (- 12ans). Renseignement et réservation www.lesandainries.fr ou auprès de l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie 02 33 37 85 66

Prenez vite vos places sur le site www.lesandainries.fr

À très vite pour une édition inoubliable ! .

Théâtre de Couterne Rives d’Andaine 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

